الآن.. نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر ورابط الديوان الوطني للإمتحانات bac onec dz

نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر ، بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بتحديد اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري موعد للإعلان عن النتائج الخاصة بمرحلتي الباكلوريا، يترقب مئات الآلاف من الأشخاص إعلان هذه النتائج وسط قلق شديد يعيشه الطلاب والطالبات اليوم نظرا للنتائج التي ستكون الجسر بين التعليم الثانوي والعالي، ويعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق الشديد بشأن مستقبلهم لكن الأمل يبقى قائما للجميع إلى حين إعلان النتائج اليوم، وقد أعلنت الوزارة المعنية قبل عدة أيام أن كافة أعمال التصحيح للنتائج قد تم الإنتهاء منها ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي عنها والذي تم تحديده موعده باليوم، وفي موقع ثقفني أيها الأعزاء من دواعي سرورنا أن نكون سباقين إلى عرص هذه النتائج لكم وذلك فور صدورها ورفعها على الموقع الرسمي، كما نطلعكم أيضا على طريقة الإستعلام وكيفية استخراج الشهادة في هذا المقال المفصل عنها، وحظا موفقا لجميع الطلاب والطالبات.

نتيجة شهادة البكالوريا 2021.

تعتبر شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة واحدة من أبرز المراحل التعليمية أهمية، حيث أنها الإمتحان الفاصل بين المرحلتين الثانوية والجامعة ولن يتمكن الطالب من دخول الجامعة إلا بعد الحصول عليه، كما يجدر بنا أن نذكر أن هذه الشهادة يوجه الطلاب من خلالها إلى التخصصات التي يريدون في التعليم الجامعي وذلك حسب معدل الشخص، ودائما ما تسود أجواء من الترقب والقلق والانتظار في يومها بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء، وفي الجزائر اليوم لا صوت يعلو فوق صوت نتائج شهادة البكالوريا 2021 والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الطلاب الذين ينتظرون على أحر من الجمر أن تعلن النتائج الآن فانتظار العذاب أشد من وقوعه، شهادة البكالوريا سأعرفكم على المواقع الرسمية التي أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه بإمكان أولياء الأمور والطلبة الدخول إليها والتعرف إلى نتائجهم هذا العام، كما أعلنت عن موقع لاستخراج الشهادة.

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

هذا الموقع هو الذي أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه بإمكان الطلاب التعرف على نتائجهم من خلاله هو والموقع الآخر tharwa education gov dz، هذا الموقعين هما اللذين بإمكان جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الدخول عليهم لمعرفة النتائج الخاصة بهم اليوم الثاني والعشرين يوليو، ونتمنى لجميع المشاركين حظا موفقا ونجاحا باهرا، وعليه فإنا نود منكم اتاع هذه الخطوات البسيطة من أجل معرفة النتائج الخاصة بكم اليوم في المسابقة الأكثر أهمية عند الطلاب والتي لا يمكن استكمال التعليم الجامعي بدونها ألا وهي الباكلوريا، جدير بالذكر أن الباكلوريا في هذا العام والماضي تأثر الطلاب بشكل كبير من الإجراءات الإحترازية بشأن فيروس كورونا، والذي جعل الحكومة تبحث عن حل ألا وهو التعليم عن بعد من أجل أن لا تحدث سنة بيضاء ، وهذه الخطوات التي يجب اتباعها.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا bac onec dz

جميع الطلاب والطالبات في الجزائر على اتباع الخطوات البسيطة التالية والتي سيتمكنون من خلالها إلى معرفة النتيجة الخاصة بهم، وذلك عندما ترفع النتائج رسميا على موقع الديوان الوطني للمسابقات الامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر وهي كالتالي:

علينا أولا أن ندخل إلى موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات bac onec dz.

بعد ذلك علينا القيام بالتسجيل بملئ البيانات الخاصة بنا والمتمثلة في الاسم والرقم.

نقوم بعد ذلك بإدخال الرقم السري.

ثم نضغط على كلمة عرض النتيجة.

وستظهر لنا النتيجة الخاصة بنا ناجح أوراسب أو الدورة الثانية وكذلك يمكنكم الإطلاع على نتائج جميع المواد.

موعد الإعلان عن النتائج

بشغف وحماس وتوتر في نفس الوقت ينتظر مئات الآلاف من الطلبة وأولياء أمورهم اليوم لإعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021، حيث تم تحديد هذا الموعد من طرف وزارة التربية والتعليم قبل أيام، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من عمليات التصحيح والتي استغرقت أسابيع، النتائج ستكون على الموقع الإلكتروني الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات في الجزائر اليوم الثاني والعشرين من يوليو على تمام الساعة الرابعة عصرا، وقد أعلنت الوزارة أن الطلاب وأوليائهم يمكنهم بكل سهولة استخراج النتائج عبر الموقع وكذلك سحب الشهادة منه، حيث أن الدافع من وراء هذه الخطوة الإيجابية هو الخوف من الإزدحام الذين يزيد من انتشار فيروس كورونا، وقد تلقى الطلاب هذه الخطوة بالقبول نظرا لكونها تكفيهم عناء التعب والوقوف ساعات في الطابور من أجل استخراج هذه الشهادة، نتمنى لكم في ثقفني حظا موفقا للطلاب والطالبات.