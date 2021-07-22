تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 على النايل سات لأقوى المباريات والبرامج الرياضية

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 ، ازدادت عملية البحث عبر شبكات التواصل الإجتماعي وعبر محرك البحث جوجل عن تردد قناة أون تايم سبورت 2021 على النايل سات، فهذه القناة هي الوحيدة التي تمتلك عرض الدوري المصري الممتاز استديو التحليل عقب المباراة وعدد من البرامج الرياضية التي تعرض مباشراً على الهواء بشكل مستمر، وتعد واحدة من أشهر وأهم القنوات الرياضية المتواجدة مؤخراً على الشاشات، ومن المعروف أنها جاءت ناتج دمج قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت ليصبح اسمها الجديد أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

منذ أن تم دمج القنوات مع بعضها البعض وكان اهتمامها الأول هو التخطيط لكي تقدم كل ما هو جديد عبر الشاشات في الدوري المصري من أهم ما يميزها، بالإضافة إلى تقديم نشرة أخبار الرياضة الدوري المصري والتعرف على كل ما هو جديد على مدار اليوم، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة بين الجمهور دون ملل أو رتابة أو تكرار المحتوى المقدم عبر الشاشات.

ويمكن استقبال التردد الخاص بها عن طريق :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

من السهل ضبط التردد ومتابعة كل ما هو جديد ويخص قنوات أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على UHF 32.

كيفية تثبيت قناة أون تايم سبورت

يمكن للمشاهدين تثبيت قناة أون تايم سبورت من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية :

التأكد من وجود سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي.

فصل الريسيفر عن شاشات التلفزيون من خلال الضغط على نقل البث من الريموت لقنوات الاستقبال.

التأكد أنها لم تكن مثبتة من قبل على القناة الثانية لأنه في كثير من الأحيان تكون مثبتة على التليفزيون الأرضي.

أما إذا كانت القناة غير مثبتة من قبل الضغط على زر الاعدادات من الريموت بالضغط على الأيقونات الخاصة بالقنوات واختيار توليف إعداد القناة.

من بعدها اختيار البحث الرقمي وانتظر القناة إلى أن تظهر لنقلها فيما تثبتها عليه متابعتها باستمرار في الدوري المصري.

مميزات قناة تايم الرياضية

منذ أن تم تغير تردد القناة واستطاعت أن تحصد على قاعدة جماهيرية أكبر مما كانت عليه، استمرار إدارة القناة في البحث عن كل ما يتابعه الجمهور وكل ما هو جديد في عالم الرياضة، فتم تغير التردد من أجل تحسين جودة الصورة والصوت والاهتمام بمزيد من البرامج والاستوديو التحليلي وكل ما يحتاج له جمهور من برامج مختلفة خاصة بالرياضة.