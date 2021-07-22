زلزال بقوة 6.9 درجات بالقرب من بنما

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "سكاى نيوز عربية"، نقلا عن المركز، إن الزلزال كان على بعد نحو 321 كيلومترا جنوب شرقى مدينة سان خوسيه فى كوستاريكا، وعمق كيلومترين.
وأفاد المركز الأمريكى للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامى"، بأنه ليس من المتوقع حدوث موجة مد.
وكان زلزال آخر بقوة 6.3 درجة قد وقع، الأحد الماضى، بالقرب من بنما على عمق 22 كيلومترا.
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