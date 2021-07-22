برقم التسجيل عبر فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz الاستعلام عن نتائج البكالوريا كشف نقاط الفصل الثاني، قد قامت الحكومة الخاصة بدولة الجزائر بالكشف عن قرب موعد صدور النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا من خلال إعلان رسمي صدر من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر، ويتأهب الآن كافة الطلاب والطالبات اللذين ستصدر نتائجهم قريباً لمعرفة نتيجة اجتهادهم طوال تلك المرحلة ومما سينتج عليه قدرتهم عاب تحديد الكليات المناسبة لهم والتي سوف يتمكنوا من التقديم إليها بعد ظهور النتيجة ان شاء الله.

وقت ظهور نتائج البكالوريا برقم التسجيل

تعد هذه الأيام هي من ضمن أهم ايام حياة الطلاب الملتحقين بمرحلة البكالوريا حيث سيتمكن هؤلاء الطلاب من معرفة وجني ثمار اجتهادهم طوال العام والذي ستظهر ثماره غداً بإذن الله، حيث قد قامت الحكومة الخاصة بدولة الجزائر بإصدار إعلان رسمي عن موعد ظهور النتيجة في نهاية هذا الأسبوع الجاري، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم غداً بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً بعد أن تم الانتهاء في كافة الولايات من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم في أوراق الامتحانات لكي يتمكن كل طال وكل عائلة من الحصول على نقاطهم بمنتهى الدقة والعدل والشفافية

تعليمات الحصول على نتائج شهادة البكالوريا 2021

من ضمن المعلومات التي قد اطمئن بها الطلاب والطالبات أن نسبة نجاح كل من خاض اختبارات شهادة البكالوريا تصل إلى أربعة وخمسين بالمائة، بالإضافة إلى أن التصريحات قد أضافت بأن عدد ضخم من الطلاب والطالبات قد حصل على الدرجات العليا في امتحانات كلاً من مادة الكيمياء والفيزياء، ومن السهل الحصول على النتيجة في الخطوات التالية :