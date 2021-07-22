شروط مساعدة الزواج محمد بن سلمان 1443 لأبناء المملكة

شروط مساعدة الزواج محمد بن سلمان في السعودية حيث يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلي القيام بطرق كثيرة لجعل المملكة العربية السُّعُودية في مكانة أفضل بين جميع بلاد العالم؛ كما أنه يحاول جاهداً أن يقوم بتوفير كل ما يمكن أن يساعد الشباب علي تحسين مستوي معيشتهم وللأسر أيضاً؛ وذلك عن طريق تقديم مساعدات وقروض وإطلاق مبادرات؛ ومن المبادرات الهامة والضخمة التي أطلقها محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة هي مبادرة الزواج التي يقدمها ولي العهد إلي كل من يرغب في الزواج ولا يملك القدر الكافي من المال لذلك؛ وفيما يلي سوف نتعرف أكثر عن شروط التسجيل في هذه المبادرة وأهم المعلومات عنها.

شروط مساعدة الزواج محمد بن سلمان

في ضوء المساعدات الملكية والحكومية سواء تسهيل إجراءا الحصول على قرض أو مساعدات مالية ؛ قام الأمير محمد بن سلمان بتقديم برنامج ومساعدة سند لمن يرغب في الزواج من أبناء المملكة؛ وذلك تسهيلاً منه وتحسيناً للمعيشة؛ وقام ولي العهد بوضع مجموعة من الشروط التي تتضمنها هذه المنحة التي يجب أن تتوافر في كافة الأشخاص الذين يريدون التقدم لأخذ هذا السند؛ حيث اتجه الكثير من الشباب إلي البحث عن الشروط الواجب توافرها عن التقديم للتأكد إذا كانت هذه الشروط متطابقة معهم أم لا؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم لهذه المنحة حاملاً للجنسية السُّعُودية.

كما يجب ألا يكون تخطي عمره الأربعين عام.

وأن يكون عمرة فوق الواحد وعشرين عام وذلك بالنسبة إلي المتقدم والمستفيد من الطلب؛ أما عمر الزوجة يجب أن تكون أكبر من ثمانية عشر عام.

يجب أن يكون علي قدر معين من التعليم وهو الثانية العامة أو الجامعة ليس أقل من ذلك.

ألا يكون قد مر عام علي تاريخ عقد الزواج.

يجب أن يكون المهر أقل من خمسين ألف ريال سعودي.

ضرورة عدم زواج المتقدم للطلب مرة أخري.

أن يكون الراتب الشهري أقل من أربعة ألاف ريال سعودي.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً علي دورة الوعي المالي لكي تمكن من التسجيل.

بالإضافة إلي أنه يجب أن يحصل علي نسبة 60% في دورة الوعي المالي.

والجدير بالذكر أن مساعدة الزواج محمد بن سلمان في السعودية لها أولوية في المنح لأشخاص عن غيرهم؛ وتكون الأولية إلي كلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام و أبناء الشهداء.