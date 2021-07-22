استخراج نتائج البكالوريا 2021 الجزائر حسب رقم التسجيل عبر وزارة التربية الوطنية

استخراج نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، نتائج البكالوريا الجزائرية ، العديد من الاستفسارات حول نتائج البكالوريا الجزائرية 2021 في الساعات القليلة الماضية وبسبب القلق والتوتر الكبير الذي يسود جميع الطلاب ، قررنا اليوم أن نقوم بالتغطية الكاملة للنتيجة من خلال موقع “ثقفني” وسنقوم برصد وإعلان جميع الأخبار، وكذلك العلامات يتم رصدها من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية الجزائرية أن النتيجة ستتم الموافقة عليها بالفعل اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 22 يوليو 2021 ، وأن النتائج ستتم متابعتها ومراجعتها مرة أخرى ليتم اعتمادها رسميًا على الموقع الإلكتروني الرسمي الديوان الوطني.

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

تتصدر شهادة الثانوية العامة بالجزائر عناوين الأخبار بسبب الإعلان الرسمي لنتائج البكالوريا 2021 في غضون ساعات قليلة ، وهناك دلائل على أن نسبة النجاح أعلى من 54٪ ، وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات في جوان، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية. حيث حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الخميس 22 من شهر يوليو موعدًا رسميًا لإعلان نتيجة الطلاب، عبر الموقع الإلكتروني bac onec dz، وكذلك يتم الاستعلام عنها عبر موقع فضاء أولياء الأمور tharwa.education.gov.dz

رابط شهادة البكالوريا bac onec dz 2021

تم تدشين إعلان من وزارة التربية الوطنية في السادس عشر من جولية الحالي، عن موعد صدور نتيجة شهادة البكالوريا 2021، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم الجزائرية حيث يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب يوم الخميس 22 جولية، وذلك عقب عيد الأضحى، وقد دعت الوزارة المترشحين الكشف عن نقاطهم عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلي موقع الديوان الوطني bac onec dz

كتابة كلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة كشف النقاط.

إدخال رقم تسجيل الطالب.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتائج.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

استطاعت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن تقدم كل الإمكانيات للتلاميذ وأولياء أمورهم ليتمكنوا من استخلاص درجة البكالوريا للفصل الدراسي الثاني والحصول على متوسطات لجميع مراحل التعليم ، فقد وفرت المواقع الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لتسهيل الوصول إلى نتيجة البكالوريا دون الحاجة للذهاب للمدارس وحفاظا على سلامة الطلاب في مواجهة انتشار وباء كورونا في مختلف مناطق الدولة.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية استخراج نتائج البكالوريا 2021 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وكذلك من خلال رابط موقع كشف فضاء أولياء الأمور.