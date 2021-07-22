نتائج BAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح  “الباك” ظهرت على موقع الديوان الوطنى

نتائج BAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح ظهرت على موقع الديوان الوطني في كافة ولايات الجزائر بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بإنه الموقع المعتمد وتم تأمينه لعرض نتائج البكالوريا 2021، لذا يواصل الطلاب تسجيل الدخول على موقع نتائج بكالوريا 2021 bac.onec.dz لمعرفة درجاتهم في نتائج الباك 2021 في أهم مرحلة دراسية في مسيرة الطلاب التعليمية، فبعد إعلان نتائج البكالوريا دورة 2021 يتحدد مسير الطلاب وأي الجامعات والكليات التى سوف يلتحقون بها وفق درجاتهم ومهاراتهم في نتائج شهادة بكالوريا 2021 bac لذلك تسود حالة توتر وقلق بين الطلاب وهم يبحثون عن رابط نتائجBAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح في الساعات الجارية.

نتائج BAC 2021 باستخدام الرقم السري

يمكن الاستعلام عن نتائجBAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح فور الدخول على موقع الديوان الوطني في تمام الساعة الرابعة عصرًا لجميع الولايات في الجزائر بعد اتمام العملية الامتحانية ورصد وتصحيح الدرجات بدقة تامة لتحديد قوائم الناجحين والتى وصلت نسبة نجاحهم هذا العام 54% بعدد 366 ألف مترشح ناجح وهى نسبة متقاربة من معدل النجاح في العام الماضي.

جاء إعلان نتائج البكالوريا دورة 2021 اليوم الخميس 22 يوليو بعد أن تم تأجيله خلال الأيام الماضية حيث كان من المقرر أن تظهر نتائج باك 2021 في 20 يوليو الجاري وتم تأجيلها لأنه اليوم تزامن مع أول أيام عيد الأضحي المبارك، كما خفضت وزارة التربية الوطنية الجزائرية معدل النجاح إلى 9 من 20 مما أدي إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام إلى 54% بعدد 366 ألف مترشح ناجح.

الاستعلام عن نتائج شهادة بكالوريا 2021 bac

حددت خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة بكالوريا 2021 bac بشكل مبسط للطلاب من خلال النقط التالية:

سجل دخول على موقع الديوان الوطني.

أضف رقم تسجيل المترشح

أضف الرقم السري.

انقر على استعلام النتائج.

ويجدر الإشارة إلى أن من لم يتمكن من الاستعلام عن نتائجBAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح الآن عليه مراسلتنا في التعليقات بياناته الشخصية ونقدم له درجاته في نتائج البكالوريا 2021 اليوم.