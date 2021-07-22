بايدن يرشح أرملة تيد كينيدى لمنصب سفيرة أمريكا فى النمسا

جدة - نرمين السيد - رشح الرئيس الأمريكى جو بايدن، أرملة السناتور الراحل تيد كينيدى، فكتوريا كينيدى، لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى النمسا، حسبما أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء.





كما رشح بايدن السياسى ديفيد كوهين، مستشار الرئيس التنفيذى لمجموعة كومكاست للاتصالات، ليشغل منصب سفير أمريكا لدى كندا، حسبما ذكرت "فرانس برس". وأعلن البيت الأبيض ترشيح محامى التقاضى الفيدرالى جيمي هاربوتليان، سفيرًا لدى سلوفينيا. وتعد كينيدى، زوجة الرئيس السابق جون إف كينيدى، من نشطاء ضبط الأسلحة، ومستشارة فى مجموعة جرينبرج تروريج للمحاماة، كما أنها مؤسسة مشاركة ورئيسة معهد إدوارد إم كينيدى لمجلس الشيوخ الأمريكى، وهو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية تعنى بتثقيف العامة عن مجلس الشيوخ. كما تشغل كينيدى منصب عضو فى مجلس "مركز برادى لمنع أعمال العنف" المرتبطة بحمل السلاح.

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