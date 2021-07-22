جدة - نرمين السيد - وقال خبراء الأرصاد إن عاصمة الإقليم الذى يقع وسط الصين تشهد أشد هطول مطرى منذ ألف عام.
وأجرت السلطات الصينية عمليات إجلاء لـ 200 شخص، كما أكدت تضرُّر 36 ألف شخص جراء الفيضانات فى مدينة "تشنجتشو" فى الإقليم
وبدأ آلاف الجنود فى الجيش الصينى عملية إنقاذ واسعة النطاق فى الإقليم، بسبب وصول المياه فى السدود والخزانات إلى مستويات التحذير، فيما تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق،
وقال الرئيس الصينى شى جين بينج إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن إصابات خطيرة وخسائر فى الأرواح وأضرار فى الممتلكات، تسبب بها انهيار سدود بعض الخزانات.
وأشار بينج إلى أن السيطرة على الفيضانات فى وضع خطير جدا، معبرًا عن خطورة الوضع بقوله: "الأحداث بلغت مرحلة دقيقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم تحدث منذ ألف عام .. فيضانات الصين تقتل 25 شخصا وإجلاء 200 آخرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.