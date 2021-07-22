نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل. يترقب كل الطلبة والطالبات والسادة اولياء الأمور في الجزائر الآن. معرفة نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021. حيث أنه من المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية. بالإعلان عن النتيجة اليوم الخميس الموافق 22 جويلية 2021. وفقاً للمواعيد المحددة من قبل الوزارة، في البيان الصادر من الوزارة خلال الايام الماضية. حيث سيقوم وزير التربية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد، باعتماد النتيجة ومن ثم إتاحتها للطلاب والطالبات سواء برقم التسجيل، أو عبر رسائل نصية قصيرة على الرقم #567*.

الآن رابط نتائج شهادة البكالوريا الجزائر 2021 برقم التسجيل

أتاحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أمام الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور إمكانية، الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 وذلك من خلال عدد من الطرق كما يلي:-

* بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:-

1- أوضحت وزارة التربية الوطنية بأنها سوف تقوم برفع النتيجة عبر المركز الوطني للامتحانات والنتائج فور قيام وزير التربية الوطنية، الاستاذ عبد الحكيم بلعابد، باعتماد النتيجة، حيث يمكن للطالب والطالبة الحصول على نتيجة البكالوريا 2021 عبر القيام بكتابة رقم التسجيل في المكان المحدد.

2- ستكون النتيجة متاحة أيضاً ومجاناً، باستخدام الهواتف النقالة للشركات الثلاث (موبيليس، أوريدو، جيزي) من خلال القيام بإرسال رسائل نصية قصيرة بتشكيل الرمز #567*.

* بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:-

ستتم إعلان نتائج البكالوريا 2021 وذلك عبر الطرق الاتية:-

1- عبر فضاء الأولياء والقيام بإدخال رقم التسجيل.

2- من خلال إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في ذات اليوم وفي ذات الوقت على كافة المؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى فقد قام وزير التربية الوطنية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد، بزيارة تفقدية أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 ذي الحجة 1442، الموافق 20 جويليه 2021، إلى المركز الوطني للإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، حيث قام سيادته بتفقد الفريق القائم على المداولات وتحضير نتائج امتحانات شهادة البكالوريا 2021، وطبع كشوف النقاط، والشهادات النهائية التي تخص الناجحين.

حيث يتكون فريق عمل المداولات من 74 عضو من (مفتشي التربية الوطنية، أساتذة تعليم ثانوي، إطارات من الديوان وفروعه، مهندسون، تقنين وموظفين وعمال الديوان وفروعه) وجميعهم يعملون تحت الاشراف المباشر لمدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.