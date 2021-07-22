الجيش الإسرائيلى يمشط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن "جيش إسرائيل يلاحق شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان ويطالب سكان المستوطنات بالبقاء فى منازلهم". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلى، كان قد أعلن فجر الثلاثاء الماضى، إن صاروخين أطلقا من لبنان، مؤكدا أن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر فى منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.

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