ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 33 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إنه تم نقل إجمالى 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

ودمرت مياه الأمطار أكثر من 215.200 هكتار من المحاصيل، مما تسبب فى خسارة اقتصادية مباشرة بنحو 1.22 مليار يوان.