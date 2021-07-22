نتائج البكالوريا 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائري وكيفية أستخراج نقاط الباك

موعد ظهور نتائج البكالوريا برقم التسجيل لعام 2021 ، قد اجتاحت حالة من القلق لدي جميع طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا في دولة الجزائر بعد أن قد انتهوا من إتمام جميع اختباراتهم بنجاح، وينتظر جميع الطلاب ظهور النتائج النهائية لمرحلة البكالوريا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالبكالوريا بشكل إلكتروني؛ وذلك جاء من ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي اتخذتها دولة الجزائر للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد ومنعاً لإصابة الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أولياء الأمور بفيروس كورونا نتيجة التجمعات.

متى تظهر نتائج البكالوريا في الجزائر؟

قد انتهى جميع طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا من أداء امتحاناتهم في الأيام السابقة، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية انه بمجرد الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات بالإضافة إلى مراجعتها سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني، وقد أضافت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه علي الأغلب سوف يتم إصدار إعلان رسمي للنتائج في تمام يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري لعام 2021، وسوف يتم صدور الإعلان الرسمي عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر وذلك من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال التعليم للحفاظ على صحة طلابها من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد .

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا برقم التسجيل ؟

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بشرح كيفية الوصول إلى نتائج البكالوريا والتي سوف يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني منعاً لتفشي وباء كورونا، ويتمكن كل طالب من الوصول إلى نتائجه من خلال عدد من الخطوات البسيطة والتي سوف نقوم بسردها في الخطوات البسيطة التالية:

يجب على كل طالب وطالبة التوجه إلى موقع الديوان الوطني الإلكتروني ومن بعد ذلك يجب أن يقوم الطالب باختيار الولاية التابع لها.

بجب على كافة الطلاب الإجابة على السؤال الذي سوف يتم طرحه عليهم. يقوم كل طالب بإدخال رقم التسجيل بالإضافة إلى الرقم السري الخاصين به.

ومن ثم يقوم كافة الطلاب بالضغط على إظهار النتائج وسوف تظهر النتائج لكافة الطلاب بسهولة ويسر إن شاء الله.

نتائج البكالوريا 2021 برقم التسجيل

ترتفع عمليات البحث خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من أجل معرفة نتائج الباك الجزائري والتي أعلنت وزارة التعليم فى دولة الجزائر أنها بصدد الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والاختبارات التى تعتمد عليه الوزارة فى نشر كافة نتائج الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية