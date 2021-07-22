بالفيديو// كيفية استظهار نتائج شهادة الباك عبر bac.onec.dz دورة جوان 2021

ظهور نتيجة شهادة الباك بالجزائر عبر موقع bac.onec.dz وموقع فضاء الأولياء نتائج بكالوريا الجزائر دورة جوان 2021، حيث تم إعلان بيان بخصوص إعلان نتائج الباك حيث صرح وزير التربية الوطنية عن موعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا انه سيكون يوم الخميس 22 جويلية 2021 الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر.

استظهار نتائج شهادة الباك

تم عقد مؤتمر صحفي الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم لإعلان نسبة النجاح بشهادة البكالوريا، والأوائل في نتيجة البكالوريا بالجزائر، وكان قد صدر بلاغ عبر موقع وزارة التربية الوطنية يوضح موعد إعلان النتائج والروابط الرسمية التي سيتم من خلالها ظهور نتائج شهادة الباك دورة 2021.

رابط نتائج الباك 2021

كما جاء في بيان الوزير الأستاذ عبد الكريم بلعابد، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة شهادة البكالوريا عبر موقع فضاء الأولياء وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ونقدم لكم من خلال موقع “ثقفني” روابط استخراج نتائج الباك الجزائر 2021

موقع فضاء الأولياء

تم تفعيل روابط إعلان النتائج عبر فضاء الأولياء نتائج بكالوريا الجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك طبقا للخبر الذي تم إعلانه عبر موقع الوزارة، وينتظر إعلان النتائج العديد من الطلبة بقلق بالغ نظراً لاهمية هذه السنة الدراسية لتحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب وبالتالي المجال الذي سيعمل به لاحق.