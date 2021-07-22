ميركل: معدل الإصابات بكورونا يزداد بشكل مقلق

جدة - نرمين السيد - أعربت المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، عن خوفها بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد، قائلة إن "معدل الإصابات يزداد بشكل مقلق"، داعية لتكثيف الحملات لإقناع رافضى التطعيم بتلقى لقاحات كورونا.





وكانت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، قد أعلنت أنه تم تسجيل 1.890 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و750 ألفا و503 حالات.

كما تم تسجيل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 91 ألفا و458 حالة.