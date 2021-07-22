البنتاجون: طالبان تتمتع بزخم استراتيجى لكنها لن تنتصر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الأركان الأمريكى الجنرال مارك ميلى، إن حركة طالبان اكتسبت "زخمًا استراتيجيًا" فى هجماتها بأنحاء أفغانستان، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن انتصارها غير مضمون إطلاقًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف ميلى فى مؤتمر صحفى، أمس الأربعاء، إن المسلحين أصبحوا يسيطرون على حوالى نصف المناطق الأفغانية البالغ عددها 400 منطقة تقريبًا، إلا أنهم لم يسيطروا على أى من مدن البلاد الرئيسية، فيما تعزز أجهزة الأمن الأفغانية قواتها لحماية سكان المدن الرئيسية. وشدد القيادى العسكرى الأمريكى، على أن "سيطرة طالبان العسكرية تلقائيًا ليست أمرًا مفروغًا منه".

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