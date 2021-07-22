ميركل تعرب عن قلقها إزاء تسارع تفشي كورونا في ألمانيا

أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا، خاصة بسبب المتحوّرة “دلتا” وحضت السكان على تلقي اللقاح.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي في برلين، “نحن نشهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأجد هذه السرعة مقلقة”.

وأضافت المستشارة الألمانية أن كل عملية تلقيح هي خطوة صغيرة نحو العودة لحياة طبيعية.