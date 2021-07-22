جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى برقية تهنئة بعثها الملك سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لمصر فى 23 يوليو، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس. كما بعث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة للرئيس السيسى بهذه المناسبة، معربًا عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسى، والمزيد من الرقى والازدهار لحكومة وشعب مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك سلمان: العلاقات السعودية المصرية راسخة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.