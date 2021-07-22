ماكرون يدعو إلى اجتماع أمنى طارئ لمناقشة برنامج التجسس "بيجاسوس "

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى عقد مجلس دفاع استثنائى، من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلى "بيجاسوس"، وذلك بعد نشر تقارير هذا الأسبوع، بشأن استخدام البرنامج فى فرنسا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، لإذاعة "فرأنس إنتر": "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب"، مضيفًا أن "اجتماعًا غير مقرر لمجلس الدفاع سيخصص لقضية برنامج بيجاسوس ومسألة الأمن الإلكترونى".

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