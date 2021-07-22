البحرين تقرر فتح المقاهى والمطاعم اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - وكان الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد-19) فى البحرين، قد أعلن الانتقال للمستوى الأخضر بدءًا من غدا الجمعة، بعد تطبيق إجراءات المستوى البرتقالى احترازيًا.
ويحدد المستوى الأخضر، فتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين وغير المتطعمين، فضلا عن المجمعات والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهى، والمراكز الرياضية وصالات التربية البدنية، ومحلات الحلاقة والصالونات والألعاب الترفيهية، كذلك دخول المراكز الحكومية، وإقامة المناسبات والمؤتمرات فى المناطق الخارجية، وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية فى المناطق الخارجية.
كما يتضمن المستوى الأخضر، إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعى ولبس الكمامات فى المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.
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