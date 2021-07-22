دخول 300 مهاجر من جنوب الصحراء إلى إسبانيا عبر مليلة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إفى" الإسبانية، عبر المهاجرون السياج بعد الساعة السابعة صباحًا، عند معبر باريو تشينو الحدودى، مؤكدة وقوع إصابات بين المهاجرين الذين وصولوا إلى مركز الإقامة المؤقت للمهاجرين بمليلة.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن هناك زيادة بنسبة 63.2% فى أعداد المهاجرين خلال الفترة من أول يناير الماضى حتى 15 يوليو الجارى عنه فى الفترة نفسها من العام الماضى 2020، حيث دخل 14 ألف و737 مهاجرًا غير شرعيًا إلى إسبانيا.