عاجل.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 أفراد بسبب وقائع فساد بعضها متعلق بالعراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، شملت العقوبات البريطانية محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، بتهم اختلاس 2.5 مليون جنيه استرلينى، لافتة إلى أن العقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول.
وكان وزير الخارجية البريطانى دومينيك، راب أعلن فى 26 أبريل الماضى، عن أول عقوبات توقعها المملكة المتحدة بموجب النظام العالمى الجديد لمكافحة الفساد، وشملت متورطين فى الفساد فى روسيا.
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