مقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال فى شرق اليمن بسبب السيول الجارفة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكدت مصادر وسكان فى محافظة شبوة، أن ثلاث نساء وطفلين توفوا غرقًا بسبب السيول فى بلدة بيحان شمالى شبوة، والتى تسببت أيضًا فى أضرارٍ كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة والأراضى الزراعية.

وأضافت المصادر، أن اثنين آخرين توفيا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت محافظة المهرة فى أقصى شرق البلاد على حدود سلطنة عمان.

قالت مصادر فى محافظة حضرموت، إن الأمطار الغزيرة أغرقت مناطق متفرقة من مديريات وادى وصحراء حضرموت المترامية الأطراف، متسببة فى قطع طرق وأضرار مادية كبيرة فى الممتلكات والأراضى الزراعية.

وأضافت المصادر أن طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف العربى بقيادة السعودية، تدخلت لإجلاء عالقين فى مدينة سيئون كبرى مدن المحافظة الشرقية.

وفى محافظة أبين، تسببت السيول فى احتجاز عشرات السيارات بوادى أحور، مما أدى إلى قطع حركة سير المركبات فى الطريق الساحلى الدولى الذى يربط بين عدن والمكلا بحضرموت بشكل كلى.

وتتعرض عدة محافظات جبلية وساحلية يمنية حاليًا لمنخفض جوى جديد مصحوب بأمطارٍ غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة، تسببت فى أضرار فادحة فى البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية، خصوصًا فى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج.

وألحقت الأمطار الغزيرة والسيول أضرارًا كبيرة بالمتاجر ومنازل المواطنين فى محافظة لحج جنوبى اليمن، أمس الأربعاء.