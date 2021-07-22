طريقة معرفة رصيد سوا إلكترونيًا عبر رابط موقع mystc الرسمي 2021

طريقة معرفة رصيد سوا 2021، يبحث الكثير من عملاء شركة stc المقيمين في المملكة العربية السعودية عن إجابة لسؤال كيف اعرف رصيدي في سوا، وذلك ليتمكنوا من معرفة الرصيد المتبقي لديهم وميعاد التجديد، لذلك قامت شركة stc بتوفير طرق بسيطة تمكن المواطنين من الاطلاع على الرصيد الخاص بهم بدون الحاجة إلى بذل الجهد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معرفة رصيد سوا إلكترونيًا، كما سنتعرف على أكواد شحن الرصيد بسهولة ويسر.

طريقة معرفة رصيد سوا

يتساءل الكثير من عملاء شركة الاتصالات السعودية عن طريقة معرفة رصيد سوا مجاناً، لذلك وفرت الشركة لكافة عملائها عدة طرق مباشرة تمكنهم من الاستعلام عن رصيد سوا المتبقي في الشريحة الخاصة بهم ، وذلك سعياً منها لتوفير أفضل سبل الراحة لكافة عملائها الكرام.

تتمثل هذه الطرق في الآتي:

الطريقة الأولي : وتكون عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات stc، ومن ثم قم بإدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالعميل، بعد ذلك قم باختيار خدمة كيفية الاستعلام عن الرصيد من بين الأيقونات المتاحة، ثم قم بتسجيل البيانات الخاصة بالرقم الذي ترغب في البحث عنه، وأخيراً أضغط على زر “استعلام”، سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية توضح الرصيد الباقي في شريحة الاتصالات الخاصة به.

: وتكون عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات stc، ومن ثم قم بإدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالعميل، بعد ذلك قم باختيار خدمة كيفية الاستعلام عن الرصيد من بين الأيقونات المتاحة، ثم قم بتسجيل البيانات الخاصة بالرقم الذي ترغب في البحث عنه، وأخيراً أضغط على زر “استعلام”، سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية توضح الرصيد الباقي في شريحة الاتصالات الخاصة به. طريقة الثانية : وهي عبارة عن أكواد مباشرة قامت الإدارة بتوفيرها لكافة العملاء لمعرفة كم باقي في الشريحة الخاصة بهم، ويتم ذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء وهو: 1500، أو اتصل على كود الاستعلام المباشر عن نقاط الشحن المتبقية وهو: *166#.

: وهي عبارة عن أكواد مباشرة قامت الإدارة بتوفيرها لكافة العملاء لمعرفة كم باقي في الشريحة الخاصة بهم، ويتم ذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء وهو: 1500، أو اتصل على كود الاستعلام المباشر عن نقاط الشحن المتبقية وهو: *166#. الطريقة الثالثة: قامت شركة سوا للاتصالات التابعة لشركة الاتصالات السعودية اس تي سي بتوفير تطبيق إلكتروني جديد، حيث أصبح بإمكان كافة مواطني السعودية الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة عن طريق التطبيق، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات معرفة رصيد نقاط قطاف سوا المتبقية لديك.

كيف اعرف رصيد سوا عبر تطبيق mystc

استكمالاً لما قمنا بشرحة في الفقرة السابقة فسوف نتناول في حيثيات هذه الفقرة الإجابة على سؤال كيفية معرفة رصيد سوا عبر تطبيق mystc.

أولاً يقوم العميل بتحميل التطبيق عبر المتجر الخاص بها سواء كان أندوريد أو أيفون.

بعد ذلك يقوم العميل بالبدء في تشغيل تطبيق سوا، ومن ثم البدء في تسجيل بيانات الدخول.

ثم يتم الضغط على أيقونة “قائمة الأرقام”، ومن ثم اختيار أيقونة “رقم سوا”.

بعد ذلك يتم النقر على زر “التالي”، سيقوم النظام بتوضيح بيانات الرصيد الخاصة برقم سوا الذي تم الاستعلام عنه.

طريقة شحن رصيد سوا عبر موقع stc

يمكنك الآن شحن رصيد سوا عبر الموقع الرسمي لشركة stc السعودية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لموقع stc.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول والتي تتمثل في (رقم سوا – كلمة المرور).

ومن ثم اضغط على زر “أختر الحساب” الظاهر في أعلى الصفحة الظاهرة أمامك.

سيقوم النظام تلقائياً بإظهار بيانات الأرقام التابعة لك، قم باختيار الرقم الذي ترغب في شحنه.

بعد ذلك اختر أيقونة “إعادة الشحن”، ومن ثم أدخل المبلغ المراد شحن البطاقة به.

ثم قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك من بين الطرق المتاحة.

وفي النهاية انقر على زر “شحن” لإتمام عملية شحن رصيد سوا.

رقم خدمة عملاء stc

تعمل الكثير من شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية على توفير أقصى سبل الراحة للعملاء في أي مكان، لذلك قامت سوا بتوفير أرقام خاصه بها يتمكن المواطنين من خلالها التواصل مع خدمة العملاء للاستعلام عن باقات النت والمكالمات وللاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة سوا، تتمثل هذه الأرقام في النقاط التالية:

يمكنكم الآن الاتصال على رقم 900 وسيقوم أحد ممثلي خدمة عملاء stc بالرد عليكم في أسرع وقت.

كما أصبح بإمكان المواطنين المقيمين في خارج حدود المملكة العربية السعودية الاتصال على رقم 0966114555555.

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على العدد من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من عملاء سوا، حيث تعرفنا على طريقة معرفة رصيد سوا ومعرفة المتبقي من الرصيد في الشريحة، كما تعرفنا على طريقة شحن رصيد سوا عبر موقع stc إلكترونيًا.