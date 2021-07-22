عاجل إعلان نتائج البكالوريا 2021 الجزائر رابط موقع الديوان الوطني وفضاء ألاولياء

الآن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، بعد عدد كبير من فاعليات قامت بها وزارة التربية الوطنية، نجد فعليا تفعيل رابط موقع الديوان الوطني وفضاء ألاولياء، بحث يتمكن كافة طلاب الباك في الجزائر من استظهار نتائجهم برقم التسجيل وكود الطالب، ومن ثم يعتبر الحصول علي معدل التلاميذ من المتمدرسين المرشحين و الطلاب الأحرار غاية في اليسر والسرعة، وفي حالة رغبتك في الحصول علي معدل درجاتك ترقب موقع الوزارة المشار الية عبر ذلك المقال، حيث تظهر اليوم النتيجة في تمام الرابعة عصرا، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية ظهور معدل المتمدرسين يوم الخميس 22 من جويلية الجاري، وسوف نقدم لكم الخطوات اللازمة للحصول علي المعدل وكذلك رابط الموقع الرسمي للنتائج.

الآن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

في حالة كنت تبحث عن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، فيمكنكم الحصول عليها بثلاثة طرق معتمدة، وهي الطرق الافضل للحصول علي معدل التلاميذ باعتبارها طرق رسمية معتمدة من قبل الجهات المختصة في الجزائر، واليكم الطرق الأكثر استخداما للحصول علي معدل المتمدرسين والاحرار

موقع الديوان الوطن للمسابقات والامتحانات bac.onec.dz.

رابط موقع فضاء ألاولياء التلاميذ Tarawa. Education. dz.

الرقم المجاني المتاح لجميع الطلاب *567#.

القوائم المعلقة بأسماء المتمدرسين في الجهات التابعين لها الطلاب.

وهذة الطرق الموضحة يتم تفعيلها بداية من مساء اليوم لتوفير خدمة الحصول علي المعدل لجميع أبنائنا الطلاب في البكالوريا للعام الحالي، والذين بلغ عددهم 700 الف طالب وطالبة من مدن ومحافظات الجزائر المختلفة.

خطوات استخراج معدل نتائج الباك 2021

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر رابط موقع الديوان الوطني وفضاء ألاولياء، من باب تيسير تحصيل طلاب الباك لمعدلهم العام الحالي، قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير أكثر من طريقة آمنة لتحصيل المعدل، وذلك للحرص علي عدم ترك المنازل إلا في أضيق الحدود، خاصة بعد إنتشار سلالات جديدة من الفيروس في الهند، واليكم خطوات بشرح بسيط يضمن تحصيل المعدل بدون أجاد صعوبات

إختر واحدة من الطرق الموضحة بالاعلي للحصول علي المعدل.

قم بإدخال رقم التسجيل المكون من ثمانية أرقام.

ادخل الرقم السري وهو مكون من أربع أرقام فقط.

عليك الإجابة علي السؤال المطروح عليك، وهو عبارة عن عملية حسابية سهلة.

في الوقت نفسة نجد حرص وزارة التربية الوطنية علي مصلحة أبنائها الطلاب، لذلك قامت وزارة التعليم بخفض معدل المتمدرسين والمرشحين عن العام الماضي، وسجلت الوزارة النسب التالية للنجاح هذا العام، نجاح البكالوريا دورة 2021 بلغت 61.17%، كذلكانخفاض معدل النجاح ليصبح 9.5 من 20، اما شعبة الرياضيات 84% شعبة الادب 58.2%، في الوقت نفسة العلوم التجريبية بلغت 60%، اخيرا نسبة النجاح في شعبة تقني رياضي 67.3%.