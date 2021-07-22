جدة - نرمين السيد - تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يتضمن لحظة إقدام أحد الأشخاص على محاولة طعن رئيس مالى المؤقت، آسيمى جويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى، أول من أمس الثلاثاء.





ويظهر الفيديو الرئيس جويتا فى مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض، فيما اندفع شاب من بين المصلين ونجح فى الوصول إلى الرئيس وبدا أنه يريد أن يطعنه فى رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض. وقالت السلطات إن شخصا واحدا أصيب فى هذه المحاولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لحظة محاولة طعن رئيس مالى المؤقت أثناء صلاة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.