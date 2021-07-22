قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية www.my.gov.sa التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني

قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية التي يتابع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالتعرف على درجات القبول فيها، وكذلك يتابعوا التعرف على شروط الالتحاق بالكلية وخطوات التسجيل فيها والذي يتم من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحدة التي تقبل تسجيلات الطلاب بالكليات والمعاهد المختلفة في المملكة العربية السعودية وفق العديد من المعايير والشروط الخاصة وخطوات التسجيل.

قبول الكليات العسكرية الكبيرة في المملكة

وتهتم الكليات العسكرية بشكل عام وكلية الملك عبد العزيز الحربية بشكل خاص بالطالب حيث يكون الاهتمام الأكبر بتعليم وتأهيل الطلاب بالتخصصات المختلفة ليتخرج الطالب منها بالمهارات اللازمة للعمل الذي يتم استخدامه فيه، في احد فروع القوات البرية، بعد الحصول على المهارات والعلوم العسكرية وكذلك الأكاديمية والأنشطة العامة بالمشاة وكذلك التربية البدنية المطلوبة ويحصل بعدها على بكالوريوس العلوم العسكرية.

قبول كلية الملك عبدالعزيز الحربية

ارتفع الإقبال السنوي على تلك الكلية الحربية المتميزة لها لها من امتيازات ومهارات واهتمام كبير كذلك بالطالب الذي يكون فيما بعد ساعدا من سواعد الأمة، وقد تم تحديد عدد سنوات الدراسة فيها لتكون ثلاثة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس العلوم العسكرية، ويتم التعيين بعدها بأحد فروع القوات البرية بالمملكة.

يقوم الطالب بتعلم العلوم العسكرية بنسبة 45.20%.

يتم تلقي العلوم الأكاديمية بنسبة 34.25%.

بينما تكون الأنشطة العامة بنسبة 20.55%.

ما هي مناهج الكلية؟شروط الالتحاق بكلية الملك عبد العزيز الحربية

من أهم شروط الكلية هي أن يكون الطالب سعودي الجنسية والمنشأ، كما لا يقل عمر الطالب المتقدم لكلية عن سبعة عشر عاما بينما لا يتجاوز 24 عاما، كما تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة من القسم العلمي فقط بنسبة مئوية لا تقل عن 80%، كما يكون عليه اجتياز جميع شروط القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية كذلك، ويكون قام باجتياز اختبارات القدرات بنسبة لا تقل عن 60%، كما يتناسب الطول مع الوزن، ومن الأهمية بمكان أن يكون حسن السير والسلوك ولا يتم إدانته في جريمة أخلاقية كما يجب ألا يكون قد تم طرده من مدرسة عسكرية مسبقا، يجب كذلك ألا يكون متزوجا،

يقوم الطالب بالدخول على المنصة الوطنية الموحدة لجامعة الملك عبد العزيز. يتم اتباع الخطوات الموجودة ويتم الدخول على صفحة التسجيل. يقوم بإتباع الخطوات واتباع التعليمات والموافقة على الشروط. يتم تسجيل جميع البيانات وتسجيل رقم الهاتف. يقوم الطالب بحفظ البيانات. يتسلم رسالة على الهاتف النقال تفيد بالتأكيد.

خطوات التسجيل الإلكتروني بالكلية