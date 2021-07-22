عاجل الان نتائج بكالوريا الجزائر 2021 bac.onec.dz كشف نقاط الباك استعلم حالا

عاجل الان نتائج بكالوريا الجزائر 2021 bac.onec.dz ، الرابط المفعل لاستخراج نتائج الطلاب في البكالوريا بالجزائر لعام 2021 من خلال وزارة التربية والتعليم بالجزائر، بعد أن قامت بعقد مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالجزائر وأعلن “عبد الكريم بلعاد” وزير التربية والتعليم الجزائري أنه نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة قد تعدت 61% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذي خاضوا الاختبارات في كافة محافظات وولايات الجزائر، والذي بلغ عددهم أكثر من 730 ألف طالب وطالبة في إجمالي جميع محافظات الجزائر، وقد صرح وزير التربية والتعليم بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده أن الموعد الأخير لاستخراج النتائج صباح يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، وسوف يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً نظراً لعدم انتشار فيرس كورونا المستجد تابعوا معنا كيفية استخراج النتائج برابط فعال الان.

صرحت الوزارة مؤخراً أنها استطاعت من أن توفر تطبيقات يقوم الطالب بالدخول عليها من أجل التعرف على النتائج وبعد ذلك قد تم عمل الكثير من التطورات من أجل التعرف على نتائج الدور اول في كافة الفروع والأقسام سواء الأدبي والعلمي والمهني فور اعتمادها من قبل الوزارة، لذا نجد أن الشغل الشاغل للطلاب وأولياء الأمور الآن التعرف على الرابط المفعل والخطوات المتبعة من أجل الحصول على النتائج، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على النتائج بشكل الكتروني دون الذهاب للمدرسة.

يجب على كل طالب وطالبة اتباع هذه الخطوات من أجل سهولة استخراج النتائج بكل سهولة وهم في المنزل دون الحاجة للخروج فوضعت وزارة التربية والتعليم بالجزائر رابط مباشر لاستخراج النتائج الكترونيا من خلال اتباع الآتي:

يتم الدخول على موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات من هنا . http://bac.onec.dz/

على الطلاب القيام بتدوين كلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم إضافة رقم التسجيل بشكل صحيح.

النقر على خانة عرض النتيجة بعد التأكد من كامل المعلومات بشكل صحيح.

سوف يظهر لك كشف النتيجة فوراً بعد اعتمادها. وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.