عاجل.. المستشفيات اللبنانية تستغيث بسبب نفاد مادة المازوت 

جدة - نرمين السيد - وقالت النقابة فى بيان: "مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، فى ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة فى اليوم".
وحذرت النقابة فى بيانها من أن "عددا من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات، مما سوف يعرض حياة المرضى للخطر"، وطالبت النقابة المسؤولين "بالعمل فورا على حل هذه المشكلة تجنبا لكارثة صحية محتمة".
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