روحانى يعلن بدء إيران تشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الخميس، بدء تشغيل خط الأنابيب الذى يتيح لبلاده تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، وبالتالى تفادى مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج.





وفى كلمة متلفزة خلال تدشين مشاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئى، أعلن روحانى "بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كوره (جنوب غرب) إلى جاسك (جنوب شرق) بطول ألف كيلومتر، وتشغيل منصة التصدير فى منطقة مكران".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، يتيح هذا الخط لإيران نقل النفط الخام من منطقة كوره فى محافظة بوشهر الى ميناء جاسك فى محافظة هرمزكان المطلة مباشرة على بحر عمان، وتاليًا تفادى عبور الناقلات فى مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجى.

وأبرز روحانى في كلمته أهمية المشروع بقوله "اليوم هو يوم تاريخى بالنسبة الى الأمة الإيرانية"، معتبرًا أن "مشروعًا بهذا الحجم للصادرات النفطية، بهدف توفير محطة تصدير جديدة فى المنطقة لا تقع فى الخليج الفارسى لكن فى بحر عمان، هو خطة مهمة جداً".

وأكد روحانى الذى تنتهى ولايته مطلع الشهر المقبل، أن "صناعة النفط مهمة جداً بالنسبة إلينا، وهى أيضًا مهمة بالنسبة إلى العدو الذى فرض عقوبات على النفط (الإيرانى)"، فى إشارة إلى الولايات المتحدة.

ويسمح التصدير من مرفأ جاسك، بدلاً من اقتصاره على محطة خارك الواقعة فى الخليج، للناقلات بتوفير بضعة أيام فى النقل، دون الحاجة لعبور مضيق هرمز الذى تمر عبره خمس صادرات النفط العالمية، وسبق أن شكل نقطة توتر خصوصًا بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال الاحتفال بتدشين العمل بخط الأنابيب، شدد وزير النفط الإيرانى بيجان زنكنة، على أن "هذا المشروع يؤشر إلى كسر الحظر (العقوبات) والاعتماد على القدرات المحلية"، فى إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ 2018.