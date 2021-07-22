العراق.. مقتل وإصابة طفلين جراء حريق بمخيم للنازحين فى السليمانية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، إن مخيم أشتى للنازحين فى محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق فى عدد من الخيم بسبب ماس كهربائى.
وأشار المصدر إلى أن الحريق أودى بحياة طفل وإصابة آخر كحصيلة أولية، مؤكدا أن الأطفال من سكنة محافظة صلاح الدين ناحية يثرب و أطراف الدجيل.
وبين المصدر أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقى المخيم.
يشار إلى أن مخيم أشتى فى السليمانية، قد شهد عدة حرائق فى أوقات سابقة وأغلبها بسبب ماس كهربائى وسوء إدارة المخيم.
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