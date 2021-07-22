فيديوجراف.. خسائر آبى أحمد فى جبهة تيجراى

جدة - نرمين السيد - وبدأت فظائع المشهد تظهر تدريجياً رغم التعتيم الإعلامى الكامل الذى فرضته حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد على الإقليم، إذ قامت السلطات الفيدرالية بقطع كافة وسائل الاتصال ومنع دخول وسائل الإعلام المستقلة بالتزامن مع بدء العملية العسكرية فى الرابع من نوفمبر الماضى، لإخفاء جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية التى تعرض لها أبناء واحدة من أقدم العرقيات الإثيوبية.

وسيطرت جبهة تيجراى على سكة حديد تربط جيبوتى بإثيوبيا، كما سقط معسكر عفر فى قبضة قوات جبهة تحرير تيجراى.

ودمرت الحرب الجسور والطرق والمزارع فى شمال إثيوبيا، فيما أصبحت البنية التحتية العامة والخاصة بما فيها المستشفيات، خارج نطاق الخدمة، كما دمر القتال الاقتصاد إلى جانب الأعمال التجارية والمزارع.

وأسفرت القتال الدائر هناك فى تدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى إثيوبيا، فيما تحتجز قوات تيجراى نحو 5 آلاف من القوات الإثيوبية.

ومؤخرا وقع العقيد أول «ياسين» رئيس العمليات الشرقية للجيش الإثيوبى فى الأسر، فيما أعلنت الجبهة أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

يذكر أن إثيوبيا بها نحو 1.8 مليون من مواطنيها يعانون من مجاعة بسبب الحرب الدائرة هناك.