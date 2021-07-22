“ظهرت الآن” دخول موقع نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz بنسبة نجاح 61.17%

صرح وزير التربية الوطنية عن إعلان نتائج البكالوريا 2021 بعد العيد مباشرة، حيث بلغت نسبة نجاح نتائج الباك 2021 بنسبة 61.71%، وحتى يحتفل الطلاب وأولياء أمورهم بالعيد وإتمام فرحة عيد الأضحى المبارك، وعدم تعكير صفو فرحة العيد، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 بكل سهولة، عبر موقع نتائج البكالوريا bac.onec.dz الذي تم إطلاقه خصيصاً لإعلان النتائج، وقد صرح السيد الوزير عن النتائج من خلال مؤتمر صحفي، والجدير بالذكر أن النتائج متاحة من خلال الإنترنت وعبر تطبيقات الجوال، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على طلاب البكالوريا للتعرف على النتائج بكل يسر، حيث نتابع مع قراء موقعنا عن رابط موقع نتائج البكالوريا للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك مع أطيب التمنيات لأبنائنا الطلاب والحصول على اعلى الدرجات والتفوق.

نتائج البكالوريا 2021

وقد تم إتاحة النتائج من خلال الفضاء الرقمي وذلك تسهيلًا على الطلاب والحد من الاختلاط قدر المستطاع تجنباً للإصابة بالوباء المستجد، حيث تم التوصية للطلاب الذين يحصلون على نتائج البكالوريا من خلال موقع bac.onec.dz عدم الذهاب الى المقرات التعليمية وذلك للحد من الاختلاط وإفساح المجال للغير للحصول على النتائج، وقد شهد مؤخراً موقع bac.onec.dz حالة من التوقف لبعض الوقت وذلك نتيجة كثرة دخول الطلاب وأولياء الأمور على الموقع للاستعلام عن نتائجهم.

والجدير بالذكر أن إعلان نتائج البكالوريا يتم في يوم الخميس مع بداية الساعة الرابعة عصراً لدورة جوان في يوم 22 جولية، ووضحت الوزارة عن إتاحة نتائج البكالوريا من خلال موقع bac.onec.dz وكذلك موقع الدويان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 bac.onec.dz

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار من خلال موقع الديوان الوطني للمسابقات https://bac.onec.dz وذلك بصورة مجانية أو من خلال الجوال للشركات الثلاث وبيليس، أوريدو وجيزي وذلك بإرسال رسالة نصية على الجوال بالرمز الرمز #567 *.

أما بالنسبة للمترشحين المتمدرسين فيمكن الاستعلام عن نتائج الباك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ https://tharwa.education.gov.dz حيث يتم إشهار أسماء التلاميذ الناجحين، وتقد وزارة التربية الوطنية بالشكر لجميع الشركات والمؤسسات التربوية والطلاب.