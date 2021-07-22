موقع استخراج استدعاء البكالوريا 2021 من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

استخراج استدعاء البكالوريا 2021، دقائق قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد لاستخراج استدعاء البكالوريا 2021، حيث أن استخراج الاستدعاء من المقرر أن يكون اليوم الخميس الموافق 22 يوليو/ جويلية 2021، على أن يكون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر، حيث قد اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن النتائج الخاصة بطلاب البكالوريا من المقرر أن تصدر اليوم ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم، حيث قد وصلت نسبة النجاح بين الطلاب إلى 61.8 بالمئة، وتعد تلك نسبة قليلة بناءًا على نِسب السنوات الماضية، لكن قد بررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية هذا الشئ بسبب تغير الكثير من الطلاب عن حضور الاختبارات جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على أن يقوموا بأداء تلك الاختبارات مجددًا في اختبارات الدور الثاني والتي من المقرر الإعلان عن الجدول الخاص بها في الايام القادمة.

استخراج استدعاء البكالوريا 2021

يمكن لجميع الطلاب القيام استخراج استدعاء البكالوريا 2021 بعد مرور ثلاثة ايام من تاريخ الإعلان عن النتائج، ويجب على جميع الطلاب الذين يريدون التعرف على النتائج الخاصة بالسحب أن لا يندرجوا وراء الروابط المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة في الوقت الحالي، لأن تلك المواقع هدفها الأول هي سرقة بيانات المواطنين، وقد ظهرت بشدة تلك العادة بين جميع اصحاب المواقع الكبيرة الخاصة بسرقة المحتويات، والجدير بالذكر أنه يمكن أن يسحب المترشح بطاقة استدعاء امتحان البكالوريا كمترشح حر إذا كان ممن أتموا المستوى الثالث من التعليم الثانوي.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر والتي قد جاءت كالتالي، عبر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية:

ادخل إلى رابط موقع وزارة التربية الوطنية الجزائري وهو موقع نتائج البكالوريا في الجزائر .

. بعد الدخول إلى الموقع اضغط على “نتائج البكالوريا 2021” ضمن الخدمات المتواجدة امامك.

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية فقط.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على “استعلام” وفور رفع النتيجة بشكل رسمي ستصدر لك النتائج الخاصة بك.

جدير بالذكر بأن وزارة التربية الوطنية الجزائرية اعلنت منذ مدة زمية قصيرة عن رفع نتائج البكالوريا لجميع الطلاب في الجزائر، مؤكدة الى انة بإمكان كافة الطلاب الان زيارة موقعها الرسمي، والقيام بالخطوات التي ذكرناها لكم خلال السطور القادمة، للحصول على النتائج واستخراجها بسهولة، واذا واجهتكم مشكلة في الحصول على نتائجكم اتركو لنا تعليق اسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في اسرع وقت.