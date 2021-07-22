عاجل نسب النجاح في بكالوريا الجزائر ومعدل النجاح 9.5 وجميع روابط نتائج البكالوريا 2021

هنا تجد جميع روابط نتائج البكالوريا 2021 بالجزائر للحصول على نتائج نهاية العام الراسي الحالي 2020-2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والسابقات، وموقع فضاء الأولياء لنتائج بكالوريا الجزائر 2021، ونضيف إليكم أيضا كود الحصول على النتائج عبر الهاتف النقال.

روابط نتائج البكالوريا 2021 بالجزائر

كما صرحت وزارة التربية الوطنية من خلال وزير التربية الوطنية” الأستاذ عبد الكريم بلعابد” أنه سيتم إعلان نتائج شهادة البكالوريا اليوم الخميس 22 يوليو 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً 16:00 وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع فضاء أولياء التلاميذ.

رابط استخراج نتائج الباك

يمكن للطلبة والطالبات استخراج نتائج شهادة الباك عبر جميع الروابط التي سيتم وضعها هنا في هذا المقال، حيث ينتظر إعلان النتائج العديد والهديد من الطلبة والطالبات على مستوي جميع الوطن الجزائري، واليكم كافة الروابط للحصول على نتائج نهاية العام الدراسي 2021 نتائج الباك بالجزائر 2021.

معدل النجاح في البكالوريا

تم إعلان وزير التربية الوطنية إعلان نسب النجاح في جميع الشعب، نتائج البكالوريا كما اعلن معدل النجاح على أن يكون 9.5 لهذا العام.