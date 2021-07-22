خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين الكويت للوافدين وشروط التجديد 2021، حيث يمكن لجميع الأشخاص الوافدين أن يقوموا بخطوات تجديد رخصة القيادة في الكويت بشكل إلكتروني، حيث تحرص الحكومة الكويتية على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية لجميع المقيمين على أراضي الدولة، وتعد خدمة تجديد رخصة القيادة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها جميع الأشخاص، حيث أنه لا يمكن السير بالمركبات بدون رخصة سارية، لذلك نقدم لكم اليوم في السطور خطوات تحديد الرخصة إلكترونياً في الكويت.

تجديد رخصة القيادة أون لاين الكويت للوافدين

قامت وزارة الداخلية بالإعلان سابقاً عن الخطوات اللازمة لتجديد رخصة القيادة أون لاين الكويت للوافدين إلكترونيا، ويتم ذلك وفقاً للشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، وإليكم الآن الخطوات الصحيحة لتجديد الرخصة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

ثم القيام بإنشاء حساب شخصي على الموقع.

والنقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خانة تجديد رخصة القيادة.

بعد ذلك يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق صورة من البطاقة المدنية، والضغط على استمرار.

والآن يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية زرقاء، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للمرور.

وأخيراً يتم دفع الرسوم بشكل إلكتروني.

شروط تجديد رخصة القيادة للوافدين 2021

وضعت إدارة المرور بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم تجديد رخصة القيادة للوافدين، لذلك سوف نذكر من خلال موقعنا ثقفني شروط تجديد رخصة القيادة للوافدين 2021:

يجب امتلاك حساب شخصي على موقع وزارة الداخلية.

يجب القيام بالخطوات المطلوبة بشكل إلكتروني.

يشترط إرفاق صورة شخصية، مع الالتزام بالتعليمات التي تم الإعلان عنها.

كما يشترط أن سداد قيمة الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة.

يجب الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها إلكترونيا.

رسوم تجديد رخصة القيادة للوافدين 2021

يجب على الجميع كما ذكرنا سابقا سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من وسائل الدفع المتاحة، لذلك تم تحديد رسوم تجديد رخصة القيادة للوافدين 2021 بالكويت، وجاءت كالتالي: