تمويل سيارات مستعملة من الراجحي وما هي شروط تقسيط السيارات

تمويل سيارات مستعملة من الراجحي وشروط تقسيط السيارات، يعتبر تمويل السيارات المستعملة من بنك الراجحي من أهم وأفضل الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي بالمملكة السعودية سواء للمواطنين السعوديين أو أصحاب الجنسيات الأخرى المقيمين بأراضي السعودية، وتقسيط السيارات المستعملة يعتمد على عدد من الشروط، وفي هذا الموضوع سنقوم بتوضيح شروط تمويل بنك الراجحي للسيارات المستعملة.

تمويل سيارات مستعملة من الراجحي

تمويل بنك الراجحي يتطلب وجود عدد من المستندات كأي تمويل بنكي آخر، وتتمثل مستندات الحصول على تمويل الراجحي للسيارات المستعملة في المستندات الآتية: –

صورة بطاقة هوية المواطن المقدم على طلب التمويل.

صورة بطاقة هوية المغتربين المقيمين بالسعودية.

خطاب تعريفي مصدق عليه من قبل الغرفة التجارية من جهة عمل الفرد.

هذه المستندات يجب توفرها سواء في التقديم الإلكتروني أو بالتواجد في أحد فروع البنك.

أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل الذي قدم على التمويل ٢٠٠٠ ريال سعودي.

إذا كان العميل متقاعد يجب أن يكون الحد الأدنى لراتبة ١٩٠٠ ريال سعودي.

أن يتم تواصل حسابي بين البنك وجهة العمل بحيث يتم تسديد المال مباشرة من قبل جهة العمل.

يجب أن يكون العميل تابع لجهة عمل معتمدة من قبل بنك الراجحي.

يجب أن يكون عمر العميل التابع لقطاع العمل الخاص يتراوح بين ٢١ إلى ٢٥ عام كحد أقصى.

أن يكون مرتب العميل بالقطاع الموظف بالقطاع الخاص لا يقل عن ٣٧٠٠.

شروط تمويل بنك الراجحي للسيارات المستعملةاختلاف شروط تمويل الراجحي للسيارات

تتوقف الشروط التي يتم تطبيقها على العملاء على العديد من العوامل، فهي تختلف من فئة عملاء إلى أخرى، ومن عوامل اختلاف الشروط ما يلي: –

تختلف حسب نوع السيارة الذي يريد العميل شراءها.

جنسية العميل المقدم لطلب التمويل.

جهة العمل التابع لها العميل خاصة أم عامة.

حالة العمل يعمل أو متقاعد.

خطوات تقسيط سيارات مستعملة من بنك الراجحي

حيث يمكن لعملاء بنك الراجحي استخدام بعض خدمات البنك والتي تتمثل في تقسيط السيارات للمواطنين والمقيمين وكذلك لبعض الأشخاص المحالين للتقاعد وذلك عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، مع مراعاة توافر كافة الشروط اللازمة لبنك الراجحي للسيارات المستعملة.