جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات الكاميرونية فى بيان اليوم، أن أولئك المتطرفين سلموا أنفسهم للسلطات فى منطقة (مورا)، الواقعة فى أقصى شمال الكاميرون.
وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 183 من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام كانوا قد ألقوا أسلحتهم فى الكاميرون خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت السلطات الكاميرونية أنها تستقبل المزيد من أولئك المقاتلين السابقين، الذين أعربوا عن رغبتهم فى إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم للسلطات الكاميرون .
يذكر أن موجة استسلام لأولئك المقاتلين السابقين فى الكاميرون تأتى فى أعقاب ما تردد من أنباء خلال شهر مايو الماضى عن وفاة زعيم الجماعة "أبو بكر شيكاو"، الذى يتردد أنه انتحر أثناء هجوم شنته إحدى الفصائل المتطرفة المنافسة .
وجماعة (بوكو حرام) تأسست فى شمال شرق نيجيريا - منذ أكثر من عشرة أعوام - لكنها قامت بتوسيع نطاق هجماتها المميتة فى دول أخرى بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاميرون: استسلام 50 من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام المتطرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.