العاهل الأردنى يدعو للعمل على تعزيز الأمن بالعراق والتوصل إلى حل يحفظ سوريا

جدة - نرمين السيد - دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولى إلى العمل على دعم الجهود العراقية فى تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الآمنة للاجئين، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الاردنى مع رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى فى مبنى الكونجرس الأمريكى، اليوم الخميس، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، مشيرا إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تحديات المنطقة والقضايا المتعلقة بها.

وأعرب العاهل الأردنى، عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة وصولا إلى مستقبل من التنمية والازدهار، قائلاً: "يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائى فى المنطقة، لذا فإننى أتيت إلى واشنطن لأرى كيف لنا أن نحوّل عام 2021 إلى عام إيجابى".

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى أن الحوار مع العاهل الأردنى تمحور حول أمن المنطقة واستقرارها، والسلام فى الشرق الأوسط، وأمور مرتبطة بالنمو الاقتصادى، معربة عن الامتنان الذى تكنه للأردن لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين.

من ناحية أخرى التقى العاهل الأردنى مع قيادات مجلس النواب، حيث تم تسليط الضوء على علاقات الصداقة التاريخية التى تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وسبل البناء عليها، إضافة إلى البرامج التى ينفذها الأردن للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا" الاقتصادية.

كما تم بحث مجمل القضايا الإقليمية، فيما أكد العاهل الأردنى ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.