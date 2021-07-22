بايدن : العقوبات الأمريكية على كوبا مجرد بداية

وجاء فى تصريح بايدن، الذى نشره المكتب الصحفى التابع للبيت الأبيض، بحسب "سبوتنيك" : "فرضت إدارتى اليوم عقوبات جديدة تستهدف عناصر النظام الكوبى المسؤولين عن الاضطهاد - قائد الجيش الكوبى ووزارة الداخلية الكوبية - لمقاضاتهم على تلك الأعمال".
وتابع بالقول: "هذه مجرد البداية، وستواصل الولايات المتحدة القيام بذلك، هذه ليست سوى البداية.. وستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبى".
وأشار بايدن، إلى أن الولايات المتحدة تراجع سياستها تجاه كوبا لتحديد كيفية تحقيق أقصى قدر من الدعم لشعب الجمهورية.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبى ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى هيئات وزارة الداخلية فى البلاد، بموجب قانون ماغنيتسكى العالمى.
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