إيطاليا تلزم الأفراد بتقديم الجواز الأخضر من أجل التنقل بحرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، أنه سيكون من الضرورى للأفراد بدءًا من الشهر القادم تقديم ما يُعرف بـ "الجواز الأخضر" للحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا من أجل التنقل بحرية والوصول إلى مختلف الخدمات داخل الدولة.





وأوضحت قناة (فرانس 24) الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن جواز فيروس كورونا الأخضر سيتم تطبيقه بدءً من 6 أغسطس 2021 من جانب الأفراد الراغبين فى الذهاب إلى مختلف أماكن التجمعات العامة كصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والملاعب الرياضية والمتاحف والمنتجعات الصحية ودور السينما. وأضافت القناة أن تناول الطعام داخل المطاعم سيتطلب أيضاً هذا الجواز. ويُعد "جواز كورونا الأخضر/ Green Pass" شهادة رقمية أو ورقية تُظهر ما إذا كان شخص ما قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخراً من الفيروس. وتتطلع إيطاليا فى الوقت الحالى إلى احتواء طفرة جديدة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما بلغ العدد الإجمالى حوالى 4.3 مليون حالة.

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