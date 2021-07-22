ارتفاع عدد قتلى الفيضانات فى بلجيكا إلى 37 شخصا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال مركز مواجهة الأزمات البلجيكى، الذى ينسق عمليات الإنقاذ والإغاثة، إن خبراء الشرطة حددوا حتى الآن هويات 32 من القتلى.
وأوضح المركز فى بيان : "توجد مؤشرات على احتمال أن يكون بعض المفقودين على قيد الحياة، لكن من المؤسف أن هناك احتمالات قوية جدا بأن آخرين غيرهم سوف يُضافون إلى عداد القتلى".
وفى ألمانيا المجاورة أودت الفيضانات بحياة أكثر من 100 شخص، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة الكارثة العسكرية فى المناطق المنكوبة.
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