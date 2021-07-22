نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا فى الجزائر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة البكالوريا فى الجزائر لعام 2021 ورابط الاستعلام عنها برقم التسجيل هو الأعلى بحثاً خلال الساعات القليلة الماضية بعدما ظهرت نتائج البكالوريا لهذا العام والنتيجة متاحة حالياً من خلال الرابط المخصص لظهور النتيجة وهو https://bac.once.dz وذلك منذ أن أعلن وزير التربية الوطنية بالجزائر الأستاذ عبد الحكيم بلعابد النتيجة اليوم وكان معدل النجاح هو 9.5 على 20 وهو المعدل الذي تم تحديده هذا العام، وقد عقد وزير التربية الوطنية بالجزائر مؤتمر صحفي اليوم أعلن خلاله عن نسبة النجاح فى جميع الشعب بنتيجة البكالوريا لهذا العام بالجزائر وبنسبة تقترب من نسبة العام الماضي بعدما خفضت الوزارة المعدل إلى 9.5% وعقب اعتماد النتيجة فإنه يمكن للطلاب والطالبات البالغ عددهم 731 ألف معرفة النتيجة من خلال رقم التسجيل أو من خلال الرسائل النصية القصيرة على الرقم *567#.

وكانت وزارة التربية الوطنية بالجزائر قد حددت من قبل موعد إعلان نتائج البكالوريا بالجزائر لهذا العام 2021 اليوم الخميس الموافق 22 يوليه 2021 فى تمام الساعة الرابعة ظهراً بتوقيت الجزائر، وقد أتاحت بالفعل الوزارة أمام جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أمكانية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 بعد قيام وزير التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن نسبة الباك 2021 ويمكن معرفة النتيجة من خلال طريقتين إمام من خلال الموقع أو من خلال الرسائل القصيرة.

رابط نتائج البكالوريا بالجزائر 2021

أولاً: بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بأنه يمكن معرفة النتائج بطريقتين وهما:-

تقوم برفع النتيجة من خلال رابط المركز الوطني للامتحانات والنتائج عقب اعتماد النتيجة من الأستاذ عبد الحكيم بلعابد ويمكن الحصول على النتيجة مباشرة من خلال قيام الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم التسجيل فى المكان المحدد لذلك.

كما أنه يمكن الحصول على النتيجة الخاصة بالمترشحين المتمدرسين والأحرار بطريقة أخري وهي متاحة مجاناً باستخدام الهواتف النقالة لشركات الاتصالات الثلاثة وهى موبيليس، وأوريدو، وجيزي من خلال قيام الطالب بإرسال رسالة نصية قصيرة على الرمز التالي *567# وسوف يتم الرد بالنتيجة مباشرة.

ثانياً: بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سوف يتم إعلان النتيجة بطريقتين أيضاً للطلاب وأولياء الأمور وهما:-