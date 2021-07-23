رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن أكمل طلاب الدبلومة الفنية وأولياء أمورهم الاختبار في بداية هذا الشهر ، ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج الدبلوم الفني 2021 في جميع الموظفين والمهن في عام 2021 ، وهو اليوم الذي تقترب فيه نتائج الدبلوم الفني وأقرب. نحن عيد الفطر والمهرجانات بافتراض أن إدارة التعليم الفني باللجنة انتهت من تصحيح جميع أوراق اختبار الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية

وبحسب مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم ، فإن طلاب الدبلوم سينتظرون إعلان نتائج الدبلوم التقني للعام الدراسي 2020/2021 من الأسبوع الأخير من يوليو إلى الأسبوع الأول من أغسطس ، مضيفًا أن وزير التربية والتعليم ، الدكتور عيد ينشر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في وقت لاحق ، ويتم عرض الاسم ورقم المقعد على الشاشة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

وقال إنه سيتم الإعلان عن قائمة العشرة الأوائل لامتحانات الدبلوم وتهنئتها من قبل الوزير عبر الهاتف ، على أن تكون درجة الدبلوم الفني متوفرة في المدرسة في اليوم التالي لنشر الموقع ، ويتم تقديم استئناف خلال نفس الأسبوع بعد إعلان النتائج ، عندما تظهر النتائج ، يمكنك اتباع الخطوات أدناه للدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني المصري أدخل اسمك ورقم مقعدك حدد القسم ، وستظهر النتيجة أمامك.

أكمل طلبة الدبلوم الفني جميع الاختبارات التي كلفتهم بها وزارة الصناعة والتجارة ، وبذلك انتهت وزارة التربية والتعليم مؤخرا من إجراءات التصحيح ومراقبة الدرجات ، وأكدت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من شهادة الدبلوم الفني عبر الإنترنت. يجب تأكيده من قبل وزارة التربية والتعليم ، ويتعهد باستخدام الروابط الرسمية المنشورة من قبل وزارة التربية والتعليم لطلاب وزارة الصناعة والتجارة فقط ، بشرط أن يتم تقديم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج فقط لجميع الطلاب بأرقام مقاعد الطلاب بالطريقة التي نبدأ في مراجعتها