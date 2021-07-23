استعلام عن برقية في الديوان الملكي برقم الهوية 1443

استعلام عن برقية في الديوان الملكي برقم الهوية من الطرق التي يبحث عنها عدد كبير من السعوديين للتعرف على رد طلباتهم فيما يخص بالإعفاء عن القروض تلقي العلاج بالخارج والعديد من الخدمات الأخرى التي يتيحها الملك بشكل مباشر من خلال الديوان الملكي، والذي أصبح الآن من الممكن الاستعلام عن كافة المعاملات الخاصة به من خلال رقم السجل المدني.

استعلام عن برقية في الديوان الملكي برقم الهوية

الديوان الملكي هو واحد من أهم المؤسسات التي توجد في السعودية والتي تحظى باهتمام ورعاية الملك بشكل مباشر، فلا يحتاج المواطن السعودي إلى وسيط للتمتع بالخدمات التي يتيحها الديوان.

ولأجل الاستعلام عن معاملات الديوان الملكي بالاعتماد على رقم السجل المدني، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية الإلكترونية للديوان الملكي.

في حالة عدم وجود حساب مسبق على هذه الصفحة يتم اختيار إنشاء حساب جديد.

بعد اختيار (إنشاء حساب جديد) يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالشخص مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الأخرى.

إدراج كلمة المرور، والتأكيد عليها، حيث يتم استخدامها فيما بعد للدخول إلى الحساب الخاص بالديوان الملكي مرة أخرى.

في حالة وجود حساب بالفعل على الصفحة الإلكترونية للديوان الملكي يتم إدراج كل من رقم السجل المدني والرقم السري للاستعلام عن المعاملات.

استعلام عن برقية بالسجل المدني

أصبح الاستفسار والاستعلام عن المعاملات المختلفة سهل جدا في المملكة، حيث أتاحت موقع أبشر المرتبط بكافة الوزارات والخدمات الإلكترونية للاستفسار عن المعاملات المختلفة، ويمكن الاستعلام عن برقية في السجل المدني من خلال الآتي:

الدخول على منصة أبشر.

اختر المدينة التي تقيم بها.

إدراج رقم المعاملة التي ترغب في الاستفسار عنها.

تحديد السنة وإدراج الرمز المرئي.

الضغط على كلمة (عرض) لطرح المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

رقم الديوان الملكي الجديد

يتيح الديوان الملكي العديد من الطرق التي تمكن السعوديين من التواصل معه والتعرف والاستفسار على كافة الخدمات التي يتيحها.

ويوفر الديوان الملكي الرقم التالي (8004000000) للتواصل مع الديوان من داخل المملكة دون أي رسوم، كما توفر رقم آخر موحد للتواصل من خارج المملكة وداخلها وهو (920030003)، وبهذا نكون قد تعرفنا على طرق الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم السجل المدني.