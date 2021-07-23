إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا إلى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "آكي" إنه من المتوقع أن تقر الحكومة فى وقت لاحق من اليوم الخميس إلزامية إبراز الشهادة الصحية اعتبارا من 5 أغسطس القادم لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهى والمطاعم، إضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية.
وخلافا لما تردد سابقا، يكفى تلقى جرعة واحدة (وليس جرعتين) من اللقاحات المضادة لكوفيد -19 أو شهادة فحص سلبى للفيروس فى غضون الـ48 ساعة الأخيرة للحصول على الشهادة الصحية.
وينبغى أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 23 يوليو الجارى لتجنب تحول مقاطعات (من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو) إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليا، والتى تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الإصابات بها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.
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