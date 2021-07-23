الآن نتائج البكالوريا الجزائر 2021 عبر ثلاث طرق الكترونية

نتائج البكالوريا الجزائر 2021. ظهرت عصر أمس الخميس 22 جوليه 2021. حيث أعلن وزير التربية الوطنية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد. عن أنه يمكن للتلاميذ معرفة الاستعلام عن نتائج الباك 2021 عبر استخدام ثلاث طرق الكترونية.

وأشار وزير التربية الوطنية في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارة التربية الوطنية. قبل الاعلان عن نتائج البكالوريا. بأن نسبة النجاح في دورة 2021 من امتحانات شهادة البكالوريا بلغت 61.17%، حيث قررت وزارة التربية تخفيض المعدل المطلوب للنجاح في امتحان البكالوريا دورة جوان 2021 إلى 9.5 من عشرين.

نتائج البكالوريا الجزائر 2021 عبر ثلاث طرق الكترونية

وأضاف وزير التربية الوطنية بأن تحديد معدل النجاح في البكالوريا 9.5% بدلاً من 10 من عشرين، بحيث يكون امتحان البكالوريا هو الأساس الوحيد لنجاح التلاميذ في الاقسام النهائية في الانتقال إلى المرحلة الجامعية، بالمقارنة إلى الامتحانات الوطنية الأخرى والتي عادة ما يتم احتسابها بالمعدلات السنوية.

ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الباك 2021 عبر ثلاثة طرق إلكترونية وهي:-

كشف الاستاذ عبد الحميد بلعابد بأن نتائج البكالوريا يمكن معرفتها عبر ثلاث طرق إلكترونية وهي:-

وأكد على أنه سوف يتم تعليق قوائم الناجحين في المؤسسات التعليمية في ذات اليوم وفي ذات التوقيت.

الرياضيات بلغت نسبة النجاح 84.1%.

الآداب واللغات الأجنبية بلغت نسبة النجاح 74.7%.

التقني الرياضي بلغت نسبة النجاح 67.3%.

العلوم التجريبية بلغت نسبة النجاح 60%.

الآداب والفلسفة بلغت نسبة النجاح 58.2%.

التسيير والاقتصاد بلغت نسبة النجاح 51.1%.

كذلك فقد تم الاعلان في الندوة الصحيفة عن نسبة النجاح في نتائج البكالوريا 2021 وفقاً للشعب كما يلي:-

من جهة أخرى فقد هنأ مساء أمس الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الطلبة والطالبات الحائزين على شهادة البكالوريا دورة جوان 2021. حيث قدم في تغريده على صفحته الرسمية تويتر التهاني الخالصة لكل الناجحين والناجحات في البكالوريا 2021 متمنياً لهم دوام التوفيق في المسار الجامعي.

وقد أعلن الديوان الوطني للامتحانات عن أن المرتبة الأولي وطنياً قد جاءت مناصفة بين الطالبتين شعيب وصال آية من ولاية ورقلة وببون بشرى من ولاية المسيلة بمعدل 19.24%، وفي المرتبة الثالثة جاءت الطالبة لحوازي قايا من ولاية تيزي وزو بمعدل 19.22%.