شح المازوت يهدد مصير الفنادق في لبنان!

علم موقع "دوت الخليج" أن عدداً من الفنادق والمؤسسات السياحية يتجه للإقفال وإغلاق الغرف والطلب من نزلائها المغادرة نتيجة نفاذ مادة المازوت لديها ما اضطرها لإطفاء مولداتها.

وبينما لا تزال أبرز فنادق العاصمة بيروت مقفلة بسبب أعمال التصليح في محيط المرفأ منذ وقوع انفجار الرابع من أغسطس، ومنها الفورسيزن والفينيسيا ولوغري هناك خوف من إقفال الفنادق العاملة الأخرى في مناطق مختلفة من لبنان بسبب عدم توفير مادة المازوت.

وقال أحد اصحاب الفنادق في منطقة بعبدا لـموقع "دوت الخليج" قدرة التحمل لدينا باتت معدومة في ظل غياب الدولة عن تنظيم أية أزمة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة في لبنان ومنها أزمة المازوت التي تدفعنا مرغمين بالتفكير بالإقفال لمدة زمنية طويلة".

وصرّح نقيب الفنادق السياحية في لبنان بيار الأشقر لموقع "دوت الخليج " أن بعض الفنادق بدأت تعاني من شح في مادة المازوت وأن حالة الفنادق لم تعد أفضل من حالة المستشفيات وبقية المؤسسات في لبنان".

وأضاف الأشقر: "بدأ أصحاب الفنادق يطلقون الصرخات قبل الوصول إلى ما لا يحمد عقباه بإقفال الفنادق التي لم تتمكن من تأمين المحروقات وأشار إلى أن ما يقارب الـ 2000 غرفة فندقية لا زالت شاغرة في العاصمة بيروت بسبب أضرار انفجار المرفأ".

وتابع: "يستقبل لبنان حوالي 800 ألف سائح يتوزعون بين الفنادق الجبلية والمنتجعات البحرية وفي بيروت منوها بالنداء الذي لباه المغتربون بدعم الوضع في لبنان".

وكشف الأشقر عن "أن النقابة استطاعت أن تؤمن المازوت لبعض هذه الفنادق التي أطلقت الصرخة إنما بسعر السوق السوداء أي بمبلغ 8 ملايين ليرة للطن الواحد من مادة الماوزت علما أن تكلفة سعر الطن الواحد حوالي 3 ملايين ليرة موضحا أن القليل من الفنادق قد تضطر إلى التقنين في التيار الكهربائي إن لم تتوفر مادة المازوت سريعا".

وبدوره تحسر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا على ما وصل إليه الوضع في لبنان وقال لموقع "دوت الخليج" أشعر بمرارة لما آلت إليه الأمور فالفنادق على وشك إقفال أبوابها والدولة في خبر كان".

وأسف أبو شقرا لإصدار المديرية العامة للنفط في لبنان بياناً ساهم في تخويف اللبنانيين مقيمين ومغتربين، أعلنت فيه عن التوجه إلزامياً للتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جداً للحالات الطارئة والاستثنائية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية."

وقال أبو شقرا "يمكن توفير مادة المازوت خلال 48 ساعة في حال حصول توافق سياسي لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة من مصرف لبنان".

وناشد أبو شقرا المعنيين التدخل سريعاً لحل المشكلة مشيراً إلى أنه و"في حال بقي الوضع على حاله سنخسر وجود السياح والمغتربين الذين جاؤوا إلى لبنان في أصعب الظروف".

وكانت المديرية العامة للنفط في بيانها الصادر يوم الأربعاء أوضحت أنه و"احتراما للأعياد المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتوفير الأمن للمواطنين على مستوى كل لبنان، قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني بتأمين السوق المحلي من مادة المازوت بمعظم قطاعاته بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات وكافة المرافق والمؤسسات العامة بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه".

وقال نقيب أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود لموقع "دوت الخليج" أن فنادق لبنان فيها نسبة إشغال عالية بالسواح والمغتربين خصوصاً في شارع الحمراء في العاصمة بيروت والمناطق المحيطة من صخرة الروشة".

وأضاف متأسفاً: "فنادق المناطق السياحية خارج بيروت في جبيل والبترون والمتن وكسروان شاغرة بنسبة 100 بالمئة في نهاية الأسبوع كما المنتجعات والفنادق المسابح البحرية".

وقال عبود: "يوجد في لبنان سياح من جنسيات مختلفة دخلوا في فترة قبل العيد من مصر والعراق والأردن والكويت".

وكشف عبود عن دخول 12 ألف راكب خلال يوم واحد عبر مطار رفيق الحريري الدولي حيث وصلت أعداد الرحلات قرابة 10 رحلات يومياً والعمل جار على زيادة عدد الرحلات إلى الأماكن التي يكثر فيها تواجد اللبنانيين في الخليج العربي متخوفاً من صعوبة تأمين الخدمات الحياتية الملائمة للمغترب والسائح معاً، داعياً إلى بذل قصارى الجهود لتوفير مادتي المازوت والبنزين، وقال: "إذا لم يتوفر المازوت لن يتوفر التيار الكهربائي".