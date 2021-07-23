التقويم الدراسي 1443 عودة المعلمين والإداريين بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ

التقويم الدراسي 1443 الجديد وعودة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية موعداً لعودة الإداريين والعاملين إلى المؤسسات التعليمية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للعام الدراسي المقبل، حيث من المقرر أن تعود في الرابع عشر من شهر محرم 1443 هـ، الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس حيث ستكون العودة لجميع الإداريين وأعضاء الهيئة الإدارية وجميع المعلمين في جميع المدارس وقررت وزارة التربية والتعليم قبل عدة أشهر من العودة المتوقعة للطلاب والطلاب في المدارس في جميع أنحاء المملكة.

وكذلكَ بعد أن أعلنت الوزارة عن تغيير نظام الفصل واعتماده 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين ، نظراً لتخفيض الحضور المدرسي كجزء من خطة الوزارة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والتحضير للعام الدراسي ووضع الخطط اللازمة لاستقبال الطلاب ، خاصة وأن النظام الجديد سيكون عودة الدراسة في الحضور في المدارس بعد أن كان على مدار العامين الماضيين مسار التعلم عن بعد، ونستعرض لكم من خلال موقع ثقفني موعد بداية التقويم الدراسي 1443 الجديد، وكذلك موعد عودة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس للمدارس.

موعد بداية العام الدراسي الجديد التقويم الدراسي 1443

تم تدشين إعلان من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية، عن موعد بداية التقويم الدراسي 1443 الجديد وبداية الدراسة، الذي يرتب جميع مواعيد الخطة الدراسية في المملكة، حيث من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 29 أغسطس، الموافق 21 محرم 1443 هـ ، ومواعيد الفصل الدراسي، ينقسم إلى ثلاثة فصول دراسية وذلك لتحقيق مصالح المعلمين والطلاب وفق آلية العام الدراسي الجديد 1443، وجاء تقسيم الخطة الدراسية إلي التالية :

ينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصل دراسي واحد ، ويحتوي كل فصل على 13 أسبوعًا.

في العام الدراسي الجديد، سيحصل الطلاب والمعلمون على 12 إجازة.

وفقًا لاحتياجات كل فصل دراسي وكل مرحلة، يتم تقديم مواد جديدة ودورات جديدة لتحسين كفاءة الترجيح النسبي.

تحديد نتائج تخطيط العام الدراسي الجديد بعد عامين وإجراء بحث مفصل.

يحضر الطلاب إلى المدرسة التوجيهي، ويبدأن نظام التعليم عن بعد من خلال منصة المدرسة الإلكترونية.

سيعود المدرسون والمدرسون والمعلمات وجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في التاريخ الرسمي الجديد.

زيادة عدد الأيام الدراسية للطلاب في العام الجديد، وتكريس أنفسهم لتطوير الدورات وصياغة خطط التعلم المتقدمة.

تدريب الطلاب والطالبات على العودة إلى مقاعدهم في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتدريب الفني

تعلم الطلاب والطالبات كيفية ضمان سلامتها مع مراعاة جميع الاحتياطات والتدابير.

كم باقي على عودة المعلمين والمعلمات 1443

بناءً على الموعد المحدد لعودة المعلمين والمعلمات 1443 والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، يبقى هناك لعودة المعلمين والمعلمات 1443 حسب التاريخ الذي هو 14 محرم 1443هـ والموافق 22/8/2021م، والمتبقي من تاريخ كتابة هذا المقال هو “30 يومياً” والذي تم فيه الإعلان رسمياً عن عودة المعلمين والمعلمات 1443 من قبل الجهات المعنية بالمملكة.

موعد عودة الإداريين 1443هـ

يجب على الإداريين عودتهم قبل تاريخ عودة المعلمين والمعلمات والطلاب 1443، والذي تم الإعلان عن عودة الإداريين يوم الأحد الموافق “14 من محرم 1443” ليكون السادس عشر من أغسطس 2021، لذلك يجب أن يكون تاريخ العودة للإداريين قبل عودة الطلاب والمعلمين لإعداد المدارس وتنظيم الأسئلة الدراسية المتعلقة بنقل الطلاب إلى الفصول أو المراحل التالية وتنظيم آلية الدخول والاطلاع على التعليمات المتعلقة بالإجراءات التي سيتم اتباعها لاجتياز عام دراسي جديد.

التقويم الدراسي 1443 وموعد عودة الطلاب

بحسب التقويم الدراسي 1443 الجديد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية، يبدأ موعد العودة إلى المدرسة لطلاب العام الدراسي الجديد يوم الأحد 21 محرم 1443 هـ الموافق 29 أغسطس المقبل، حيث ترحب جميع مدارس المملكة بالطلاب وذلك بعد انقطاع أكثر من عام دراسي بسبب الظروف التي فرضها تفشي جائحة كورونا المستجد.

الموقع الرسمي وزارة التعليم السعودية moe.gov.sa

وفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية موقع إلكتروني خاص، يتم من خلاله تحديث الجداول الزمنية التي تقوم بها الوزارة لتسهيل تنظيم العملية التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي، ويتمكن المعلمين والمعلمات الولوج إلي موقع moe.gov.sa

ومن خلال تلك الاسطر نصل إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه موعد عودة المعلمين والإداريين، والتعرف على التقويم الدراسي 1443 الجديد، من خلال الموعد الذي تم اعتماده وتحديده من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.