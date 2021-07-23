نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول ssoidp.gov.ps فتح باب تسجيل بطالات مكتب العمل بقطاع غزة وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل بطالات مكتب العمل في قطاع غزة والذي يتطلع الآلاف للتعرف على الموعد المقرر له ليتم الدخول وتسجيل البيانات على رابط ssoidp.gov.ps الوزارة الرسمي لكل الراغبين والباحثين على فرصة للعمل في المشاريع الجديدة التي من المترقب انطلاقها في القطاع بالفترة المقبلة، وحرصا من الوزارة على سكان القطاع فيتم اختيار الكفاءات الأفضل منهم للحصول على الفرص الأفضل بالعمل والهندسة وكذلك الوظائف الفنية.

دخول ssoidp.gov.ps وتسجيل مكتب العمل

وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة وتدمير المباني والبنية التحتية بشكل كبير قامت الشركات المصرية بالدخول إلى القطاع لإعادة الإعمار، وقد تم إزالة الركام وتخطيط جديد للمدن وبداية الإعمار الحقيقي بما يفتح سبل العيش الآمن وفرص إتاحة المشروعات الوطنية والقومية التي تهدف للنهوض بالوطن وكذلك إتاحة فرص كثيرة للعمل بين صفوف الشباب العاطلين من خريجي الجامعات والمدارس المهنية وأيضا العمال الذين يرغبوا في الحصول على فرصة عمل مناسبة للمهارات التي لديهم.

منظمات وهيئات قطاع غزة الخدمية

يتنافس على خدمة القطاع العديد من الهيئات والمؤسسات التي تهدف لتنظيم العمل به وضمان الحد الأدنى من العيش الآمن ومنها:

منظمة الأونروا والتي تقوم بتقديم الرواتب الشهرية للعاطلين أو المحتاجين من سكان القطاع كما تقوم بعمل العديد من فرص التشغيل والمدارس لتعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

المنحة القطرية والتي تقوم دولة قطر بالاشتراك مع وزارة العمل بتوفير مبالغ تصرف بشكل شهري أو دوري، تقدر بمائة دولار، للأسر الفقيرة والمتعففة في القطاع ويتم ذلك بالاتفاق مع الجهات الإسرائيلية لتمرير المبالغ إلى القطاع.

تحديث بيانات الراغبين في العمل

قام مكتب العمل بدعوة المواطنين والطاقة العاملة الذين قاموا بالتسجيل على الرابط القديم للمكتب بالدخول والتسجيل على رابط الجديد، بتسجيل جديد، أو تحديث البيانات الموجودة في قاعدة البيانات في الوزارة من قبل، وذلك لعمل دراسة وحصر لأعداد الراغبين في العمل وتوجيه كل كفاءة إلى العمل المناسب لها.

دخول ssoidp.gov.ps لتسجيل بطالات مكتب العمل